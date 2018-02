später lesen 52. Super Bowl: Favoritensieg oder Premiere? Teilen

Vorhang auf für ein Milliardenspektakel: „Game Day“ in den USA, der 52. Super Bowl steht an. Die New England Patriots wollen die Krone des American Football verteidigen. Der Favorit wird herausgefordert von den Philadelphia Eagles, deren Sieg wäre eine Premiere. Weltweit werden fast eine Milliarde Menschen zusehen. In den USA sind es alleine etwa 110 Millionen vor den Fernsehgeräten, im Stadion sind etwa 73 000 Besucher. In der berühmten Halbzeitshow steht Justin Timberlake im Mittelpunkt. dpa