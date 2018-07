später lesen 49 Tote und Dutzende Vermisste nach Unwettern in Japan Teilen

Unwetter mit außergewöhnlich viel Regen haben in Japan mindestens 49 Menschen in den Tod gerissen. 48 wurden am Samstag noch vermisst, wie der Nachrichtensender NHK meldete. Fotos zeigen schlimme Folgen des seit Donnerstag andauernden Regens: überflutete Straßen, verschlammte Häuser, Erdrutsche. dpa