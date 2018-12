später lesen 481 Festnahmen bei „Gelbwesten“-Protesten in Paris Teilen

Bei Protesten der „Gelbwesten“ sind am Samstagvormittag in Paris 481 Menschen festgenommen worden. Von ihnen seien 211 in Polizeigewahrsam genommen worden, sagte Premierminister Édouard Philippe nach einem Treffen mit dem Innenminister Christophe Castaner und Sicherheitskräften. dpa