Nach einer schweren Explosion in einem Chemiepark in Ostchina ist die Zahl der Opfer deutlich gestiegen: 47 Menschen kamen bei dem Unglück in der Stadt Yancheng ums Leben. 90 Menschen wurden schwer verletzt, von denen sich viele in einem kritischen Zustand befinden. dpa