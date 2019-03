später lesen 35 Schüler in Herford verletzt - Reizgas an Schule versprüht Teilen

An einer Schule in Herford in Nordrhein-Westfalen sind 35 Schüler durch Reizgas verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, rückten die Rettungskräfte gestern mit einem großen Aufgebot an der Gesamtschule an. dpa