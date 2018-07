später lesen 34 Mädchen missbraucht - Kinderheim-Chef festgenommen Teilen

Twittern







In einem Kinderheim in Indien sollen 34 minderjährige Mädchen sexuellen Übergriffen ausgesetzt gewesen sein. Zehn Verdächtige seien in Muzaffarpur im Staat Bihar festgenommen worden, teilte die Polizei mit. dpa