Nach einem brutalen Streit zwischen mehreren Menschen in einem Lokal in Berlin ist eine Frau gestorben. Die 23-Jährige erlag am Samstagmorgen ihren „erheblichen Verletzungen“, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. dpa