Deutschland begrüßt das Jahr 2018. Mit einem Feuerwerk am Brandenburger Tor haben Zehntausende Berliner und Gäste um Mitternacht gefeiert. Die Silvesterparty in der Hauptstadt gilt als größte in Deutschland. Bis jetzt ist nach Polizeiangaben alles friedlich auf dem Festgelände. dpa