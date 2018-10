später lesen 20 Tote bei schwerem Unfall mit Limousine in den USA Teilen

Bei einem schweren Unfall mit einer Limousine sind am Wochenende im US-Bundesstaat New York 20 Menschen ums Leben gekommen. Alle 18 Insassen der Limousine starben, darunter auch der Fahrer. Außerdem wurden zwei Fußgänger am Unfallort tödlich verletzt. dpa