Bei der Bruchlandung eines Passagierjets am Flughafen des russischen Urlaubsorts Sotschi sind am Samstagmorgen alle 170 Menschen an Bord mit dem Schrecken davongekommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung von Sotschi wurden 18 Menschen verletzt. dpa