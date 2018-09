später lesen 17 Menschen bei Räumung im Hambacher Forst in Gewahrsam genommen Teilen

Im Hambacher Forst hat die Polizei am Freitag insgesamt 17 Menschen in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei Aachen am Abend mitteilte, wurden von den bereits am Donnerstag festgenommen sechs Personen fünf wieder auf freien Fuß gesetzt. dpa