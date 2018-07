später lesen 17-Jähriger stirbt bei Sprung vom Dreimeterbrett Teilen

Bei einem Sprung in einen See ist ein 17-Jähriger in Malchow an der Mecklenburgischen Seenplatte ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten sich am Vorabend mehrere Jugendliche einer Berufsschulklasse zum Grillen am See getroffen. dpa