Ein Transporter ohne Fahrer hat sich an einer abschüssigen Straße in Hagen in Bewegung gesetzt und eine 17-Jährige lebensgefährlich verletzt. Die Jugendliche konnte dem Wagen am frühen Abend nicht mehr ausweichen, wie die Polizei mitteilte. dpa