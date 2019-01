später lesen 16-Jährige in Österreich getötet - Ex-Freund unter Verdacht Teilen

Twittern







Nach dem Fund der Leiche eines 16-jährigen Mädchens in Österreich sucht die Polizei den tatverdächtigen Ex-Freund der Jugendlichen. Der leblose Körper des Mädchens war unter Blättern und Ästen versteckt in einem Park in Wiener Neustadt gefunden worden. dpa