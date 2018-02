später lesen 149 Kältetote in diesem Winter in Ungarn Teilen

/span>-In diesem Winter sind inUngarnbis Mitte Februar 149 Menschen erfroren. Das berichtete das Internet-Portal „24.hu“ unter Berufung auf das Ungarische Sozialforum, ein Netzwerk unabhängiger Hilfsorganisationen. Bei 47 Prozent der Opfer handele es sich um Menschen, die in Armut lebten und in ihren ungeheizten Wohnungen erfroren seien, heißt es in dem Bericht. Die anderen starben an Erfrierungen, die sie im Freien erlitten hatten. dpa