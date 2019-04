später lesen 14-Jährige Inlineskaterin von Traktor überrollt und getötet Teilen

Eine junge Inlineskaterin ist in Willich im Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Das 14 Jahre alte Mädchen kam am Abend beim Umfahren eines Verkehrsleitgitters vom Radweg auf die Fahrbahn. dpa