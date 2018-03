später lesen Brandschutz Lieber zu viel als zu wenig Bürokratie FOTO: Robby Lorenz / SZ FOTO: Robby Lorenz / SZ Teilen

Die Tragödie in Russland lässt uns mit anderen Augen auf die strengen Brandschutz-Vorschriften in Deutschland blicken. Die werden in aller Regel genauestens eingehalten, Fehlplanungen nicht akzeptiert. Und wir können froh sein über unsere hohen Standards – auch wenn sie Projekte verzögern und Kosten explodieren lassen.