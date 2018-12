Das ist keine Krisenprävention, sondern Schadensbegrenzung. Allein die Vorstellung, dass viele britische und EU-Bürger am Montag nach einem harten Brexit beim Arzt in ihrem Gastland stehen und nicht wissen, ob sie noch versichert sind, ist unfassbar. Eine Grundversorgung auch bei den Flugverbindungen und den Lkw-Transporten sollte das Mindeste sein, auf was sich beide Seiten einigen können. Dass dieses No-Deal-Szenario ausgerechnet jetzt auf den Tisch kommt, soll natürlich für Druck in London sorgen. Auch wenn im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs offenbar nur noch wenige an ein Wunder im Januar glauben. Der Austrittsvertrag ist gut, aber eine ausreichende Mehrheit im britischen Unterhaus bleibt wohl unerreichbar.