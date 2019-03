Doch das Geschehen von damals dürfte ein müdes Vorspiel gewesen sein gegen das abendliche Aufeinandertreffen, das am Donnerstag folgt. Denn die Verärgerung über die Regierungschefin aus London ist groß. Der für heute erwartete Brief an die EU enthält eine Bitte um Verschiebung, die keine Unklarheit beseitigt, sondern neue schafft. Weder die Mitgliedstaaten, noch die Unternehmen, noch die Bürger können sich mit diesem Vorschlag auf irgendetwas verlassen. Monate, ja sogar ein Jahr voller Unsicherheiten – das ist keine Politik mehr, sondern Verantwortungslosigkeit. May hat jedes Vertrauen verloren. Die EU wünscht sich nichts mehr, als dieses Chaos zu beenden. Es könnte am Donnerstagabend knallen – und es bleibt offen, ob das ein reinigendes Gewitter wäre.