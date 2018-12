später lesen Kroatien 39 Migranten in Lieferwagen entdeckt Teilen

Die kroatische Polizei hat in einem aus Bosnien kommenden Lieferwagen 39 Migranten gefunden. Das Fahrzeug war Polizisten am Dienstag im Ortsgebiet von Vrgorac an der Grenze zu Bosnien aufgefallen. dpa