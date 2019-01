Demnach liegt die jährliche Wirtschaftsleistung je Erwerbstätigem in Ostdeutschland derzeit zum um rund 14.000 Euro unter der westdeutschen.

Eine IW-Umfrage bei rund 2250 Unternehmen im Spätherbst signalisierte nun, dass die Zahl der Unternehmen in Ostdeutschland, die optimistisch ins Jahr 2019 blicken, stärker abgenommen hat als die vergleichbare Zahl im Westen. „Demnach dürfte die Investitions- und Beschäftigungsentwicklung im kommenden Jahr in Westdeutschland ein weiteres Mal spürbar besser ausfallen“, hieß es vom IW. „Damit dürften sich die Wachstumspotenziale beider Teilregionen weiter auseinander entwickeln“, sagen die Wissenschaftler weiter vorher. Schon seit 2010 sei die Investitionstätigkeit in Westdeutschland insgesamt stärker ausgeprägt gewesen. Auch die tatsächliche Beschäftigungsentwicklung sei seit 2010 im Westen „erheblich besser“ gewesen. Dabei habe die Einbeziehung Berlins die Gesamtbilanz Ostdeutschlands noch erheblich verbessert.

Der Umfrage zufolge gehen 38,5 Prozent der insgesamt befragten Unternehmen davon aus, dass ihre Produktion im kommenden Jahr höher ausfallen wird als in diesem Jahr. Gut 14 Prozent erwarten einen Rückgang. Der Anteil der Optimisten sei im Vergleich zur IW-Frühjahrsbefragung um 13 Prozentpunkte zurückgegangen, der Anteil der Pessimisten um sechs Prozentpunkte gestiegen.