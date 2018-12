Seit zwei Jahren basteln Bund und Länder an ihrem Digitalpakt Schule. In dem Moment, in dem es zum Schwur kommen soll und endlich Geld für schnelles Internet, W-Lan und Laptops an die Schulen fließen soll, bricht der große Streit aus. Das ist ein Armutszeugnis. Schüler, die eine Gruppenarbeit so organisieren, bekämen zu Recht ein „ungenügend“. Versetzung gefährdet.

Es geht beim Digitalpakt Schule um mehr als nur die Frage, wann endlich Geld für die Digitalisierung bei den Schulen ankommt. Es geht um die Zukunftsfähigkeit der Bildungsinstitutionen. Es geht auch um die symbolträchtige Frage, ob Deutschland in der Lage ist, seinen Rückstand in Sachen Digitalisierung aufzuholen.

An einem Punkt kann man den Widerstand der Länder verstehen: Wenn sie künftig tatsächlich die Hälfte aller Bildungsinvestitionen zahlen sollen, dann geht ihnen der finanzielle Spielraum für die Gestaltung der eigenen Schulpolitik verloren. Wieviel die Länder beisteuern, sollte von Projekt zu Projekt verhandelt werden.

Mit polemischen Argumenten wie „Wir wollen keine Einheitsschulpolitik aus Berlin“ erweisen sich die Regierungschefs der Länder allerdings keinen Gefallen. Damit reißen sie nur die alten Gräben wieder auf. Zumal die Länder immer nur dann auf ihre Eigenständigkeit pochen, wenn es ums Geldverteilen geht. Bei den Pisa-Schulstudien, die exakte Vergleiche – national und international - lieferten, in welchem Umfang sich die Bildungsinvestitionen in Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler niederschlagen, sind die Länder feige aus den direkten Rankings ausgestiegen. So genau wollte man es im so oft beschworenen Wettbewerb um die beste Bildungspolitik dann doch lieber nicht wissen.

Am Vermittlungsausschuss wird wohl kein Weg vorbeiführen. Bund und Länder wären gut beraten, möglichst rasch einen Konsens zu finden und ihre Streitereien nicht auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler auszutragen. Es gibt rund um den digitalen Schulpakt dringendere Themen, als sich über den theoretischen Einfluss von Bund und Ländern auf die Schulpolitik zu zanken – zum Beispiel: Wie können die Lehrer möglichst schnell fortgebildet werden, die beim technischen Wissen ihren Schülern oft genug hinterherhinken? Wie lässt sich kommunal ein IT-Service für Schulen organisieren, damit die Technik in dem dann hoffentlich schnellen W-Lan auch genutzt werden kann? In diesen Fragen haben die Länder noch reichlich Hausaufgaben zu erledigen, bei denen sie die Qualität ihrer eigenständigen Schulpolitik unter Beweis stellen können.

Auch FDP und Grüne, die dem Bund mehr Kompetenzen in der Bildungspolitik geben wollen, stehen in der Pflicht, dem Digitalpakt Schule zum Erfolg zu verhelfen. Es geht um ein nationales Projekt.