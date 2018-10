Interner Streit beschäftigt FDP in Bayern

Die Meldung schlug bei FDP-Sympathisanten wie eine Bombe ein. Bis zum frühen Morgen mussten sie in der Wahlnacht um ihren Einzug in den bayerischen Landtag bangen, und dann drohten sie schon wieder rauszufliegen, weil ein Rechtsstreit um die Kandidatenaufstellung in Niederbayern die Gerichte beschäftigt. Tatsächlich wäre der hauchdünne Wert oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde weg, wenn in der Folge die FDP-Stimmen im ganzen Bezirk aberkannt würden. Doch die betroffene Kandidatin Bettina Illein versuchte die Parteifreunde zu beruhigen: „Entspannen, Leute!“

Bestätigt ist vom Landgericht Passau, dass eine Klage zur Aufstellung von Illein als Kandidatin im Landtagswahlkreis Passau-West vorliege. Kläger ist der FDP-Kreisrat Hansi Brandl, der eine erste Abstimmung um die Nominierung gewonnen, in einer weiteren gegen Illein verloren hatte. Die Anfechtung bei parteiinternen Schiedsgerichten gingen offenbar zunächst zu seinen Gunsten, dann zu Gunsten von Illein aus. Daraufhin wählte Brandl den Weg der Zivilklage. Dem Vernehmen nach könnte darüber im nächsten März entschieden werden.

Würde Brandl gewinnen und würden in der Folge alle rund 60.000 FDP-Stimmen in Niederbayern wegen falscher Kandidatenaufstellung für ungültig erklärt, flöge die FDP wieder aus dem Landtag. Nach Einschätzung von Illein ist jedoch nur der eigentliche Wahlkreis betroffen. Hier erzielte die FDP nach Angaben des Landeswahlleiters 2556 Erst- und 5028 Zweitstimmen. Nach dem bayerischen Wahlgesetz werden bei der Berechnung der Sitze, die von der Reserveliste ziehen, Erst- und Zweitstimmen zusammengerechnet. Auch Illein stand auf der Liste der Bezirks-FDP, und zwar auf Platz 8. „Gezogen“ haben die niederbayerischen Liberalen jedoch nur einen Platz, den von Alexander Muth auf Rang 1. Illein bleibt draußen und rückt auch erst einmal nicht nach.

Die Frage bleibt, ob eine fehlerhaft zustande gekommene Direktkandidatur nur die Erst- und Zweitstimmen auf Kreisebene betrifft oder ob sie wegen des bayerischen Wahlrechtes die gesamte Berechnung auf Bezirksebene kontaminiert. Der Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, berichtet, dass die Liberalen auch angesichts der jüngsten Meldungen gut schlafen könnten. Die Klage habe offenbar wenig Erfolgsaussichten. Auch der Landeswahlleiter distanzierte sich von suggerierten Zusammenhängen und stellte klar: „Keinesfalls“ sei von ihm eine „Aussage zur möglichen Ungültigkeit der betreffenden Stimmen getätigt“ worden.

Für Brandl bleibt das Ergebnis des Rechtsstreits abzuwarten. Für die FDP auf Bundesebene wirkt der mit harten Bandagen ausgetragene Streit in Niederbayern wie ein Blick zurück auf Zeiten, in denen sich die FDP-Matadoren trotz knapper Umfragewerte selbst bekämpften. Diese Mechanismen funktionieren also zumindest noch in Niederbayern. Mit entsprechendem Ergebnis: Statt 5,1 wie im Landesschnitt kam die FDP in Niederbayern mit 4,7 Prozent aus den Wahlen heraus.