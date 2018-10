Oppermann bezeichnet Seehofer als "absolute Fehlbesetzung"

"Für mich ist Horst Seehofer als Krawallmacher im Innenministerium eine absolute Fehlbesetzung", sagte der SPD-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" einem Vorabbericht zufolge. Der Wahlausgang in Bayern sei ein Desaster für CSU und SPD. "Das miserable Erscheinungsbild der großen Koalition hat dazu geführt, dass viele Menschen in Bayern den Volksparteien ihre Stimme nicht mehr gegeben haben." Dafür sei der CSU-Chef verantwortlich, der "in der Flüchtlingsfrage extrem polarisiert und damit alle anderen Themen verdrängt" habe. Der Richtungsstreit innerhalb der Union werde als Schwäche der Regierung insgesamt wahrgenommen und schade auch der SPD.

Auch der Parteilinke Karl Lauterbach äußerte sich kritisch und drohte mit einem Rückzug aus der großen Koalition. Die Niederlage der Sozialdemokraten im Freistaat liege auch im „Riesenstreit“ der großen Koalition in Berlin begründet, der immer wieder von der CSU ausgegangen sei, sagte der SPD-Gesundheitsexperte am Dienstag im ARD-„Morgenmagazin“. „Wenn es nicht besser wird, hallo, dann machen wir auch nicht weiter.“ Es wäre aber falsch, schon vor der Landtagswahl in Hessen Konsequenzen zu ziehen. Der dortige SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel habe über Jahre gute Oppositionsarbeit gemacht und bei der Wahl echte Chancen. „Das darf jetzt nicht vergeigt werden.“ Die SPD dürfe nach der Niederlage in Bayern kein Trübsal blasen, sondern in Hessen zum Endspurt ansetzen.

Die CSU fuhr bei der Landtagswahl am Sonntag ihr schwächstes Ergebnis seit 1950 ein, die SPD fiel unter zehn Prozent. Seehofer hat angesichts von Kritik an seinem Vorgehen erklärt, er lehne eine Debatte über seine Person ab.

(mro)