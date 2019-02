später lesen Bundesarbeitsgericht urteilt Vorgaben für Kirchen als Arbeitgeber verschätft FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Kirchliche Arbeitgeber müssen künftig stärker darauf achten, welche Loyalitätsanforderungen sie an Mitarbeiter stellen. Mit seinem Urteil rüttelt das Bundesarbeitsgericht in Erfurt unter Verweis auf europäisches Recht am Sonderstatus von Kirchen als Arbeitgeber. dpa