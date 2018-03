Von der Leyen benennt Bundeswehr-Kaserne um

Von der Leyen überreichte am Mittwoch in Hannover die Urkunde zur Umbenennung der Emmich-Cambrai-Kaserne in Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne. "Tobias Lagenstein bleibt in der Bundeswehr, bleibt im Kreise seiner Kameradinnen und Kameraden", sagte die CDU-Ministerin bei dem feierlichen Appell über den neuen Namensgeber.

Die Kaserne in Hannover ist Sitz der Feldjäger-Schule der Streitkräfte. Tobias Lagenstein, ein früher hier stationierter Feldjäger, war 2011 bei einem Anschlag in Afghanistan ums Leben gekommen.

Am Mittwoch hatte von der Leyen zunächst den überarbeiteten Traditionserlasses der Truppe unterzeichnet. Die Affäre um den rechtsextremen Oberleutnant Franco A. hatte eine Diskussion um den Umgang der Bundeswehr mit ihren Traditionen entfacht.

Beschäftigung mit Wehrmacht überfällig

Die Beschäftigung der Bundeswehr mit ihrem Umgang mit der Wehrmacht war laut von der Leyen überfällig. "Gerade weil sich die Herausforderungen heute so schnell verändern, brauchen wir ein gemeinsames Verständnis von unserer Vergangenheit", sagte die CDU-Politikerin. Weder die Wehrmacht noch die Nationale Volksarmee könnten als Institutionen traditionsstiftend für die Bundeswehr sein.

Der vorherige Traditionserlass stammt aus dem Jahr 1982. Von der Leyen sagte, jener Erlass habe noch nichts von der Armee der Einheit und von der Armee im Einsatz gewusst. "Er wusste noch nichts vom Kampf gegen heutige Terrormilizen, die mit brutaler Gewalt Schreckensherrschaften errichten, von hybriden Bedrohungen, von Auseinandersetzungen im Cyber- und Informationsraum."

(oko)