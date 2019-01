später lesen Wegen Mitgliederäußerungen Verfassungsschutz will AfD bundesweit überprüfen FOTO: dpa / Oliver Berg FOTO: dpa / Oliver Berg Teilen

Der Verfassungsschutz will wegen öffentlicher Äußerungen von AfD-Mitgliedern und offen zutage tretender Verbindungen zu den rechtsextremen Identitären untersuchen, in welchem Ausmaß rechtsextremistische Bestrebungen in der Partei festzustellen sind.