USA verlegen zusätzliche Soldaten nach Deutschland

Die USA stocken ihre in Deutschland um 1500 zusätzliche Soldaten auf. Bislang sind mehr als 33.000 Soldaten in der Bundesrepublik stationiert. Die Maßnahme soll die Sicherheit in der Nato sowie in Europa stärken.