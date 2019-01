Drei von vier Deutschen würden einen Verbleib Großbritanniens in der EU befürworten. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey. Einen Verbleib der Briten in der Staatengemeinschaft würden demnach fast drei Viertel der Befragten befürworten - 73,7 Prozent sprachen sich dafür aus. 18,2 Prozent waren gegen einen Verbleib - und somit Brexit-Befürworter. 8,1 Prozent der Befragten gaben an, sie seien in der Frage unentschieden.

Dabei machte es einen Unterschied, welcher Partei die Umfrageteilnehmer nach eigenen Angaben am nächsten standen. Unter den AfD-Anhängern war der Anteil der Befürworter eines Verbleibs mit insgesamt 35,3 Prozent deutlich geringer ausgeprägt als bei allen anderen Parteien des Bundestags. 47,6 Prozent der AfD-Anhänger befürworteten den Brexit. Die Anhänger von CDU/CSU, SPD, Grünen, FDP und Linken sprachen sich jeweils mit deutlicher Mehrheit - 75 bis rund 85 Prozent - für einen Verbleib Großbritanniens aus. Am höchsten war der Anteil der Befürworter unter SPD-Anhängern. Anhänger anderer Parteien sprachen sich zusammengefasst zu 55,8 Prozent für einen EU-Verbleib Großbritanniens aus.

(kron/dpa)