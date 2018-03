später lesen Spahn erntet Widerspruch Umfrage: Armut ist in Deutschland ein großes Problem FOTO: Martin Gerten FOTO: Martin Gerten Teilen

Armut in Deutschland ist einer Umfrage zufolge für eine Mehrheit im Land ein Problem. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ gaben 70 Prozent der Befragten an, dass dieses Thema für sie ein „sehr großes“ oder „großes“ Problem darstellt. dpa