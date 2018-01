später lesen In Polizeizelle gestorben Todestag von Oury Jalloh: Tausende demonstrieren in Dessau FOTO: Sebastian Willnow FOTO: Sebastian Willnow Teilen

Am 13. Todestag von Oury Jalloh haben in Dessau in Sachsen-Anhalt mehrere tausend Menschen des in Polizeigewahrsam gestorbenen Afrikaners gedacht. dpa