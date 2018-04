später lesen 20 Objekte durchsucht Terrorverdacht: Razzien in „Reichsbürgerszene“ FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Die Bundesanwaltschaft hat wegen des Verdachts auf Bildung einer neuen rechten Terrorgruppe in drei Bundesländern Razzien in der „Reichsbürgerszene“ vorgenommen. Niemand sei bisher festgenommen worden, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. dpa