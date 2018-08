Riskante Rentenpolitik

In der Geschichte der Bundesrepublik gibt es ein paar Themen, die Union und SPD trotz aller Konkurrenz stets versuchten im Konsens zu lösen. Dazu gehören die großen Fragen von Krieg und Frieden, die Ethik-Themen zu Leben und Tod sowie auch die soziale Alterssicherung der Bevölkerung: die Rente.

Unter dem Druck mieser Umfragewerte und der Gefahr, dass AfD und Linksbündnis einen Sozialpopulismus in Deutschland heraufbeschwören könnten, trennt sich die SPD nun von der Tradition, Rentenpolitik als Konsens-Thema zu behandeln. Ohne Not hat Finanzminister Olaf Scholz mit seinem Vorstoß zum Rentenniveau die von der großen Koalition eingesetzte Rentenkommission düpiert. Zugleich weckt er Erwartungen in der Bevölkerung, von denen er selbst nicht weiß, wie er sie finanzieren soll.

Bei der Rente wittert sie SPD die Chance, endlich mal wieder als Partei der sozialen Gerechtigkeit wahrgenommen zu werden. Doch die Sozialdemokraten übersehen dabei die Gefahr, dass AfD und Linke die SPD bei den Versprechungen ohnehin übertrumpfen werden.

Ein Wettbewerb um höher, teurer, länger in der Rente wird am Ende nur Verlierer hervorbringen: die junge Generation, die übermäßig belastet wird, die ältere Generation, die nicht so viel bekommt, wie ihnen versprochen wurde und die Politiker, die dafür abgestraft werden, dass sie mehr versprochen haben, als sie halten konnten.

Die einst so stolzen Volksparteien Union und SPD sind angesichts der sich zerklüftenden und in Teilen radikalisierenden Parteienlandschaft unter enormem Druck. Die CSU macht gerade die Erfahrung, dass es sich nicht auszahlt, die Rechtspopulisten zu kopieren. Die SPD sollte also der Versuchung widerstehen, den Linkspopulisten nach dem Mund zu reden.