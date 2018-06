später lesen Entscheidung gefallen Streikverbot für Beamte bleibt unangetastet FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Beamte dürfen in Deutschland auch in Zukunft nicht streiken. Das Bundesverfassungsgericht wies an diesem Dienstag vier gegen das Streikverbot gerichtete Verfassungsbeschwerden von beamteten Lehrern zurück. dpa