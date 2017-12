später lesen Vor den Sondierungen SPD rutscht in Umfrage auf 19 Prozent ab FOTO: Peer Grimm FOTO: Peer Grimm Teilen

Kurz vor Beginn der Sondierungen mit der Union über eine Regierungsbildung ist die SPD in einer Umfrage unter die 20-Prozent-Marke gerutscht. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung von Forsa für das RTL/n-tv-„Trendbarometer“ liegen die Sozialdemokraten bei 19 Prozent. dpa