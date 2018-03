später lesen Debatte um Grundsicherung Spahn will Urheberin von Hartz-IV-Petition treffen FOTO: Kay Nietfeld/dpa FOTO: Kay Nietfeld/dpa Teilen

Nach heftiger Kritik an seinen Äußerungen zum Thema Hartz IV will sich der CDU-Politiker Jens Spahn mit einer Hartz-IV-Empfängerin aus Karlsruhe treffen, die den neuen Gesundheitsminister per Internetpetition aufgerufen hatte, einen Monat von der Grundsicherung zu leben.