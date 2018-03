später lesen Vorschlag der Bildungsministerin Schüler sollen in NRW ihre Smartphones mitbringen FOTO: dpa, mku exa FOTO: dpa, mku exa Teilen

Twittern







Um die Digitalisierung an Schulen zu beschleunigen, hat NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) dafür plädiert, dass Schüler vorübergehend eigene Telefone und Computer im Unterricht nutzen sollten. "Für eine gewisse Übergangszeit kann ich mir eine Regelung in NRW vorstellen, wonach Schüler ihre eigenen Smartphones und Tablets für den Unterricht nutzen", sagte Gebauer unserer Redaktion. Im Prinzip "Bring your own device" ("Bring dein Gerät mit") stecke Potenzial. "Grundsätzlich müssen aber wir als Staat die Schulen mit geeigneten Geräten ausstatten", fügte Gebauer hinzu.