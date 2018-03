Schlag gegen Rechts: „Migrantenschreck“-Betreiber gefasst

Ihm wird verbotener Waffenhandel über das Internet vorgeworfen, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Die Polizei durchsuchte zwei Wohnsitze des Verdächtigen in Budapest und Barcs, einem kleinen Ort an der Grenze zu Kroatien, und beschlagnahmte unter anderem Computer. „Diverse Beweismittel, insbesondere Datenträger, konnten sichergestellt werden“, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft will den Verdächtigen nun ausliefern lassen und in Berlin Anklage gegen ihn erheben. Der 34-Jährige, der aus Thüringen stammt, wurde schon vor Jahren der rechtsradikalen Szene zugeordnet. Über das Internetportal „Migrantenschreck“ soll er besonders Gaspistolen und Gewehre, mit denen gefährliche Hartgummigeschosse abgefeuert werden können, verkauft haben.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft beziehen sich nun konkret auf den Zeitraum Mai bis November 2016. Über seinen Online-Waffenversandhandel soll R. „in insgesamt 193 Fällen erlaubnispflichtige Schusswaffen illegal an diverse in Deutschland wohnhafte Erwerber“ verkauft haben. Die Verkäufe soll er über eine von ihm betriebene Firma und mehrere ungarische Konten abgewickelt haben.

Bereits Anfang Dezember 2016 hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Mann bestätigt. Ihm wurden damals verbotener Waffenhandel, Hetze gegen Flüchtlinge, Bedrohung und Nötigung vorgeworfen. Seit Anfang 2016 soll er sich nicht mehr in Deutschland aufgehalten haben, eine Spur hatte schon seinerzeit nach Ungarn geführt. Bei Durchsuchungen bei mutmaßlichen Kunden in mehreren Bundesländern soll die Polizei damals rund 40 Waffen gefunden haben. Zur Festnahme aber kam es erst jetzt.

Der Grünen-Politiker Volker Beck twitterte, die Staatsanwaltschaft könne nun auch die Ermittlungen gegen Mario R. „aufgrund meiner Strafanzeige wieder aufnehmen“. Beck hatte den Mann 2016 angezeigt, weil er in ihm den Betreiber einer rechtsradikalen Internet-Hetzseite vermutete. Diese Ermittlungen wurden aber eingestellt, weil der Verdächtige nicht mehr zu finden war.