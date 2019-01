später lesen Zum Holocaust-Gedenktag Kino zeigt „Schindlers Liste“ und lädt AfD-Mitglieder ein - der Landeschef poltert FOTO: -/ Universal Pictures/dpa / Universal FOTO: -/ Universal Pictures/dpa / Universal Teilen

Am 27. Januar wird an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Ein Kino in Rheinland-Pfalz zeigt an diesem Tag den Kultfilm „Schindlers Liste“ und hat AfD-Mitglieder eingeladen.