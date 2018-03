später lesen „In den ersten 100 Tagen“ Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit wird rasch angegangen FOTO: Wolfgang Kumm FOTO: Wolfgang Kumm Teilen

Die neue Bundesregierung will nach Angaben von SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles das verabredete Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit rasch angehen. „Es kommt in den ersten 100 Tagen auf den Tisch“, sagte Nahle im ZDF-„Morgenmagazin“. dpa