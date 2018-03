später lesen Mitgliedschaft in Terrormiliz Registriert als IS-„Kämpfer“: Zwei Männer verurteilt FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen sind wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verurteilt worden. Der 21-jährige Hauptangeklagte aus Ennepetal erhielt in dem Prozess am Oberlandesgericht Düsseldorf eine Jugendhaftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. dpa