Merkel räumt Niederlage ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach der überraschenden Wahl von Ralph Brinkhaus (beide CDU) zum neuen Chef der Unionsfraktion ihre Niederlage eingeräumt. „Das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen, und da gibt es nichts zu beschönigen", sagte Merkel am Dienstag in Berlin. Sie hatte den bisherigen Fraktionschef Volker Kauder unterstützt und dankte ihm für seine Arbeit. „Trotzdem möchte ich, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erfolgreich weiterarbeitet und deshalb werde ich Ralph Brinkhaus, wo immer ich das kann, auch unterstützen“, sagte Merkel. Mit Blick auf Brinkhaus sagte die Kanzlerin: „Ich habe ihm natürlich gratuliert und auch gute Zusammenarbeit angeboten." Kauder ist ein Vertrauter Merkels. Er war 13 Jahre Fraktionsvorsitzender.

Der 50-jährige Brinkhaus setzte sich bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden überraschend gegen den auch von CSU-Chef Horst Seehofer unterstützten Kauder durch. Der bisherige Fraktionsvize und Finanzexperte aus Nordrhein-Westfalen erhielt 52,7 Prozent der Stimmen.

