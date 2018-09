Der Anfang vom Ende

Um 15.06 Uhr schwingt Volker Kauder die Glocke. Er weiß nicht, ob es das letzte Mal sein wird, dass er die Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag einläutet. Ungezählte Male hat der inzwischen 69-Jährige die CDU- und CSU-Abgeordneten so zusammengerufen. Ein kräftiges Bimbam und dazu mit lauter, fester Stimme die Aufforderung an die lieben Kolleginnen und Kollegen, sich hinzusetzen, und an Kameraleute und Journalisten, den fensterlosen großen Saal auf der dritten Ebene im Bundestag nun zu verlassen.

So auch am Dienstag. Es wird noch gefilmt und geknipst und ein Blick in die Runde geworfen. Wenn die Sache für Kauder schiefgeht, wird es Bilder seiner Enttäuschung geben und eine weitere Erosion der Kanzlermacht der Angela Merkel.

Denn verliert Kauder, verliert auch Merkel.In dieser aufgeheizten Stimmung im Land mit der anhand der Maaßen-Affäre sichtbar gewordenen Schwäche der Kanzlerin wäre Kauders Niederlage ein Schlag gegen die 64-Jährige. Manche Abgeordnete frohlocken, anderen wird ganz mulmig bei dem Gedanken.

So spannend war eine Wahl des Unionsfraktionsvorsitzenden zuletzt 1973. Auch damals gab es mehr als einen Kandidaten. Erst jetzt, 45 Jahre später, kommt es wieder zur Kampfkandidatur, die man wohl so nennt, weil der völlig demokratische Prozess einer Auswahl von Kandidaten in der großen Politik so selten geworden ist.

Kauder, mit Abstand der dienstälteste Vorsitzende in der Geschichte der Unionsfraktion, wird von seinem 19 Jahre jüngeren Stellvertreter Ralph Brinkhaus herausgefordert. Die Prognosen der Abgeordneten reichen vor der Wahl von 37 bis 45 Prozent für Brinkhaus. Es könnte knapp werden, heißt es, aber an die ganz große Sensation mag niemand recht glauben. Vor einem Jahr hatte Kauder schon mit einem Ergebnis von 77 Prozent einen schweren Dämpfer erlitten, auch stellvertretend für den Unmut über Merkel wegen der hohen Verluste bei der Bundestagswahl.

Der etwas steif wirkende westfälische Finanzexperte Brinkhaus will das Zepter übernehmen, weil er die Fraktion eigenständiger machen will, unabhängiger von der Kanzlerin, für die Kauder immer die Mehrheiten beschafft hat, auch wenn es noch so weh tat – oft genug ihm selbst. Bis zur Selbstverleugnung habe er Beschlüsse durchgesetzt, um Merkel fürs Regieren den Rücken freizuhalten, heißt es in der Fraktion. Merkel hat sich dafür immer wieder für ihn entschieden. Es ist zur Tradition geworden, dass sie und CSU-Chef Horst Seehofer ihn gemeinsam vor jeder Wahl erneut zum Fraktionsvorsitzenden vorgeschlagen haben.

So auch diesmal. Merkel ergreift um 15.40 Uhr das Wort und spricht sich für ihren treuen Wegbegleiter aus, den sie 2005 zu ihrem eigenen Nachfolger an der Fraktionsspitze gemacht hat. Damals waren sie keineswegs enge Vertraute. Aber die ostdeutsche Pfarrerstochter vertraute auf ihren Instinkt, dass der tiefgläubige Protestant aus dem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen der richtige auf dieser Position sein würde. In den vergangenen 13 Jahren wurde daraus fast so etwas wie Freundschaft. Jedenfalls haben sie nie nach außen sichtbar gegeneinander gearbeitet.

Merkel hat große Sorge, dass sie ohne Kauder an der Stelle die Fäden nicht in der Hand behalten kann und weder innen- noch außenpolitisch mit der Bundestagsfraktion eine Bank für ihre Entscheidungen hat. Auch Seehofer, den viele CDU-Abgeordnete wegen der von ihm provozierten Krisen in den ersten sechs Monaten der neuen Regierung nicht mehr ausstehen können, sagt über Kauder: „Man kann sich auf ihn verlassen.“ Kauder habe nie getrickst.

Man glaubt Seehofer das, weil das auch schon der 2012 verstorbene hochangesehene frühere SPD-Fraktionschef Peter Struck gesagt hat. Kauder und Struck – sie waren echte Freunde. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt spricht sich öffentlich für Kauder aus. Doch es kommen Zweifel auf, ob Kauder es wirklich schaffen wird, weil vor allem in der CSU in Brinkhaus ein Ventil gesehen wird, Merkel eine Abreibung zu geben.

In den neuerlichen kurzen Bewerbungsreden machen Brinkhaus und Kauder noch einmal ihre Standpunkte klar. Brinkhaus hält wieder seine „Aufbruch-Rede“. Er appelliert an das Wir in der Fraktion und an Mut, Vertrauen, Tatkraft und Zuversicht. Aufgabe eines Fraktionsvorsitzenden ist für ihn eine gute Zusammenarbeit mit der Regierung – aber kein blindes Umsetzen von Merkels Willen.

Kauder sagt, natürlich müsse es immer auch um Erneuerung gehen, aber Stabilität und Kontinuität gehörten auch dazu. Die Union stehe in dieser Koalition für Stabilität, sagt Kauder und weiß genau, dass der Dauerstreit zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik beziehungsweise die Fehde zwischen Merkel und Seehofer genau für das Gegenteil gesorgt hat: Instabilität.

Dobrindt versucht wieder, die Schuld der SPD zuzuschieben. Sie habe die Gabe, interne Probleme zum Problem der gesamten Koalition zu machen. Vor der Fraktionssitzung heizt er die Stimmung auf, indem er den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnett den „Chef der Zipfelmützen in der SPD“ nennt und den von den Sozialdemokraten befürworteten „Spurwechsel“ von abgelehnten, aber integrierten Asylbewerbern in den Status der Fachkräftezuwanderung strikt ausschließt.

Der Parlamentarische Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) lässt am Vormittag durchblicken, dass er seinen Job eigentlich nur unter Kauder machen möchte: „Ich habe vertrauensvoll und erfolgreich mit Kauder zusammengearbeitet und möchte das fortsetzen.“ Und er hoffe, dass nun der Fokus auf die Sacharbeit gelegt werden könne. In seinem Wahlkreis Harburg in Niedersachsen würden die Menschen die Krisen und manche Entscheidungen der Bundesregierung nicht mehr verstehen.

Um 16.16 Uhr geht es an die Wahlurnen. Erstmals sind Kabinen aufgestellt worden, damit die Wahl wirklich geheim ist – was viel über das Misstrauen in der Fraktion aussagt. Es gibt nur wenige Abgeordnete, die öffentlich sagen, wen sie wählen werden. Die Stimmung ist extrem angespannt.

Um 16.46 Uhr steht das Ergebnis fest. Es ist ein knapper Sieg: 125 zu 112 Stimmen. Und es ist ein großer Sieg – für Ralph Brinkhaus. Als er um 17.08 Uhr vor die Presse tritt, ist er zunächst aschfahl. Dobrindt strahlt und sagt: „Ich gratuliere dir ausdrücklich.“ Dann kommt Brinkhaus und macht es kurz und knapp: „Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Jetzt geht es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen.“ Er dankt Kauder für seine Amtszeit und eilt zurück in den Fraktionssaal. Es müssten jetzt weitere Vorstandsmitglieder gewählt werden. Er sagt es noch einmal - an die Arbeit.

Aber zuallererst muss er sich jetzt als Krisenmanager bewähren. Denn nun ist die Erschütterung da. Der Wandel der Union der Angela Merkel hat begonnen.