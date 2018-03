später lesen Ehemaliger katalanischer Regionalpräsident Puigdemont bleibt in Deutschland in Gewahrsam FOTO: rtr, dam FOTO: rtr, dam Teilen

Der in Deutschland festgenommene ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont bleibt in Gewahrsam und wird offenbar auch in den nächsten Tagen nicht auf freien Fuß kommen. Ob die Bundesrepublik ihn an Spanien ausliefert, bleibt offen.