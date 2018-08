später lesen „Politbarometer“ AfD und Grüne legen in Wählergunst weiter zu Teilen

Für die AfD und die Grünen geht es in der Wählergunst weiter aufwärts. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" kommt die AfD bei der Sonntagsfrage auf einen neuen Bestwert von 16 Prozent.