Pegida-Wortführer darf nicht nach Großbritannien einreisen

Das bestätigte das Innenministerium in London am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Bachmann postete auf seinem Facebook-Konto mehrere Videos aus einem Abschiebezentrum, in dem er offenbar die Nacht verbringen musste.

Er habe sein Handy an den Sicherheitskräften vorbei dort hineingeschmuggelt, lässt er darin wissen. Eigenen Angaben zufolge wollte Bachmann bei einer Veranstaltung am Sonntag am Speaker's Corner im Londoner Hyde Park auftreten. Stattdessen nahm er bei einer Kundgebung des Dresdner Pegida-Bündnisses in München teil.

(gaa)