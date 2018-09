Verfassungsschutz-Chef soll gehen

Nach seinen umstrittenen Äußerungen zu den Ereignissen in Chemnitz haben SPD und Grüne die Ablösung von Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen gefordert. „Maaßen ist nicht mehr haltbar und muss gehen, um weiteren Schaden von den Institutionen abzuwenden, die eigentlich unsere Verfassung schützen sollen“, sagte der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck unserer Redaktion. Zuvor hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der „Bild am Sonntag“ gesagt: „Herr Maaßen stellt die Glaubwürdigkeit von Politik, Medien und den vielen Augenzeugen infrage. Er schafft weitere Verunsicherung und zerstört damit das Vertrauen in unseren Staat.“

Maaßen hatte die Echtheit eines Videos bezweifelt, das die Verfolgung eines Ausländers durch Rechtsextreme in Chemnitz zeigt. Er sehe Medienberichte über „rechtsextremistische Hetzjagden“ mit „Skepsis“, hatte Maaßen der „Bild“ gesagt. Die Generalstaatsanwalt bezweifelte die Echtheit des Videos nicht. Zudem wurden am Sonntag neue Augenzeugenberichte von SPD-Politikern bekannt, die von Angriffen auf sie durch Rechtsextreme berichteten.

Mit seinen Äußerungen widersprach Maaßen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die „Hetzjagden“ in Chemnitz scharf verurteilt hatte. Der Vorgang zeigt, wie tief das Zerwürfnis zwischen Merkel und Innenminister Horst Seehofer (CSU) ist. Denn Seehofers Ministerium soll über das Interview Maaßens vorab informiert gewesen sein. Merkel könnte Maaßen nicht entlassen, weil er Seehofer unterstellt ist. Der aber hält seine Hand über Maaßen. Habeck forderte Merkel daher auf, Seehofer und Maaßen zu entlassen.

In Chemnitz waren die Proteste ausgelöst worden, weil drei Ausländer einen Deutschen erstochen haben sollen. Einer soll wegen eines Aktenfehlers nicht abgeschoben worden sein. Die Stimmung wurde aufgeheizt durch einen weiteren Tötungsdelikt. In der Nacht zum Sonntag starb in Sachsen-Anhalt ein 22-jähriger Deutscher nach einem Streit mit Afghanen, zwei wurden verhaftet. Über die Hintergründe wurde nichts bekannt.

Leitartikel