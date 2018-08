SPD will dauerhaft hohe Renten

Eine Quote, keine absolute Zahl

Definition Beim Rentenniveau wird eine standardisierte Rentenleistung mit einem durchschnittlichen Arbeitnehmerentgelt verglichen.

Funktion Damit stellt das Rentenniveau dar, in welchem Verhältnis die Standardrente eines Jahres zum Durchschnittsverdienst der Beitragszahler desselben Jahres steht – ausgedrückt als Prozentsatz. Über die Rentenhöhe in Euro macht das Rentenniveau also keine direkte Aussage.