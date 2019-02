„Der Überschuss umfasst den Gesamtstaat, also Bund, Länder und Kommunen. Der Anteil des Bundes beträgt 11,2 Milliarden Euro – einmalig“, sagte Scholz unserer Redaktion. „Und für das laufende Jahr rechnen wir nicht wieder mit einem Überschuss“, erklärte der Minister. „Damit kann man also nicht dauerhafte Mindereinnahmen ausgleichen“, sagte Scholz mit Blick auf Forderungen aus der Union, den Soli 2021 komplett zu streichen. „Die Summe würde schlicht nicht ausreichen, den Soli komplett abzuschaffen“, sagte Scholz. Sein Ministerium erklärte, der Bundesüberschuss von 11,2 Milliarden Euro werde komplett in die Flüchtlingsrücklage für spätere Jahre verbucht.

Der SPD-Politiker lehnte die von der Union geforderte Bedürfigkeitsprüfung für die geplante Grundrente für Geringverdiener strikt ab. „Der SPD-Vorschlag zur Grundrente verzichtet ganz bewusst auf die Bedürftigkeitsprüfung, damit sich niemand davon abschrecken lässt, sie zu beantragen“, sagte er. Im Streit mit CDU und CSU gehe es um die Frage: „Bekommen nur 100.000 Menschen die Grundrente – oder drei bis vier Millionen?“ Eine Grundrente für nur 100.000 Menschen sei in Wahrheit keine Grundrente.

(mar)