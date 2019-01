später lesen Ende des Aufschwung Olaf Scholz: „Fette Jahre sind vorbei“ FOTO: Carsten Koall FOTO: Carsten Koall Teilen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht ein Ende des jahrelangen Aufschwungs in Deutschland gekommen. „Die schöne Zeit, in der der Staat immer mehr Steuern einnimmt als erwartet, geht zu Ende“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“. dpa